Algérie/Gambie: Elim CAN 2019 - Les Fennecs d'Algérie ultra déterminés face à la Gambie

L'Algérie se déplace en Gambie pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. C'est une nouvelle ère qui commence pour la sélection algérienne. Les Fennecs ont changé de sélectionneur. Djamel Belmadi a pris les rênes de l'équipe à la place de Rabah Madjer.

Pour sa première sortie, Belmadi devra négocier un déplacement en Gambie. A priori, cela ne devrait pas causer de souci d'autant que la sélection gambienne n'a pas gagné un match depuis septembre 2013.

Interrogé au micro de nos confrères du Buteur par rapport à cette rencontre, le technicien algérien a admis que les Verts seront les favoris ce samedi face à la Gambie. «Oui, on est les favoris pour ce match. Le coach de la Gambie à raison de le dire.

On doit imposer notre jeu et j'espère que le terrain sera praticable. La bataille psychologique, la pression et tout ce qu'il veut, on les accepte. On sait qu'on doit faire un résultat et on est déterminés pour cela».

Et d'enchaîner : «On s'est bien préparés pour ce match. A Sidi Moussa, j'ai vu un groupe bien concentré sur le travail et qui a envie de faire un résultat.

Le voyage s'est bien passé. On arrive ici et on va essayer de vite s'adapter au climat. On sait qu'il y a de l'humidité. On annonce de la pluie demain. On espère juste trouver une pelouse en bon état».

Et de conclure : «Les joueurs ont une grosse envie de réaliser un résultat. On sait que ça ne sera pas facile, surtout qu'on va évoluer à l'extérieur.

Il y a de la qualité en face. On respecte tout le monde, mais on recherche toujours la victoire. Les joueurs savent que le peuple est derrière eux. Il est temps de renouer avec les bons résultats».

Vainqueur de leur premier match face au Togo (1-0), en juin 2017, les Algériens sont actuellement premiers du groupe D des qualifications pour la CAN 2019.