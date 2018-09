Ile Maurice: Violence conjugale - L'épouse d'un haut gradé de la police met fin à 20 ans de martyre

Les audiences ont pris fin, hier jeudi 6 septembre, à La Haye sur le contentieux territorial entre Maurice et la… Plus »

Mais cette fois-ci, c'est décidé. Elle ne subira plus les coups. Elle ne retournera plus auprès de son époux.

C'est ainsi que pendant 20 ans, elle subit les coups de son époux et fait le va-et-vient entre son domicile et celui de ses parents. «J'ai tout fait pour pouvoir vivre auprès de mon époux. Mais il ne pouvait me regarder sans m'insulter ou me tabasser», confie tristement cette femme de 42 ans.

C'est quelque temps après que sa vie tourne au cauchemar. Elle apprend l'infidélité de son époux. Elle décide de pardonner afin de sauver son couple et pour que ses deux enfants - l'autre est mineur - grandissent avec leur père et leur mère.

