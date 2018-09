Ile Maurice: Abus - Un architecte du ministère des Infrastructures publiques arrêté

Il fait l'objet d'une accusation de «public official using his office for gratification». Un architecte employé par le ministère des Infrastructures publiques et du transport en commun a été arrêté ce vendredi 7 septembre par l'Independent Commission against Corruption (ICAC).

L'architecte a été épinglé dans une affaire qui remonte à quatre ans. Il lui est, en effet, reproché d'avoir, en 2014, commandé des matériaux de construction pour sa maison sans régler la facture.

Il devrait être traduit aujourd'hui devant le tribunal de Curepipe.