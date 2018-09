Les audiences ont pris fin, hier jeudi 6 septembre, à La Haye sur le contentieux territorial entre Maurice et la… Plus »

«C'est à travers la presse que j'ai appris qu'il avait été tabassé. C'est faux de dire que nous l'avons tabassé à coups de poing et pied et à l'aide d'un bâton en bois.» D'ajouter : «Je n'allais jamais l'agresser car il souffre d'un handicap mental.»

Les accusés sont : le constable Tekanand Doorga, 32 ans ; Kushal Appigadoo, 21 ans ; Aumeshan Beekharry, un clerk de 22 ans ; Soodarshan Hyder, opérateur de 35 ans ; Girish et Govind Hauroo, étudiants ; Avinash Doorgah, 20 ans, aluminium maker ; Mahess Taurah, opérateur âgé de 47 ans ; Ashvin Jibna, 27 ans, Terminal Assistant ; le bijoutier Abdool Naseeroudin Shipkoye, 28 ans ; et Indradeo Mathon Jibna, un caissier de 48 ans.

Plus de cinq ans se sont écoulés. Et hier, jeudi 6 septembre, le procès intenté aux 11 accusés a démarré en cour intermédiaire, devant la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus. Ils répondent tous d'une accusation formelle de coups et blessures ayant entraîné la mort de Vishal Doorga. Ils ont plaidé non coupables.

Elle est retrouvée 12 heures plus tard. Et Vishal Doorga, qui souffre d'un handicap mental, est lynché avant d'être remis à la police. Il décède une semaine après.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.