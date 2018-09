Gabon: Les Panthères au secours des orphelins!

Les Panthères du Gabon emmenées par leur capitaine ont initié "une action citoyenne" et de solidarité auprès de 4 orphelinats à Libreville.

En effet comme le précise Freddhy Koula, "c'est une nouvelle ère" qui souffle sur l'équipe nationale de football du Gabon. Ces derniers ont contre toute attente offert des kits scolaires aux orphelins pour la rentrée académique 2018-2019.

Les joueurs de la sélection nationale ont surpris tout le monde avec ce geste à l'endroit de ces jeunes démunis ; une initiative prise par les membres de la sélection selon une source proche des panthères. C'est plus d'une centaine d'orphelins qui ont bénéficié de ces "cadeaux" et pourront préparer leur rentrée scolaire dignement.

La solidarité semble déjà habitée les joueurs de la sélection du Gabon. Après une élimination prématurée lors de la dernière CAN, certains joueurs avaient précipitamment quitté le pays sans mots, et la population l'avait très mal pris. De plus personne ne s'était excusé auprès des nombreux supporteurs.

Aujourd'hui, en rencontrant ces différents orphelins, Pierre-Emèrick, Mario Lémina, Bruno Ecuélé-Manga et le reste veulent sans doute se rattraper et montrer au peuple gabonais qu'ils sont proche d'eux et compatissent également dans ces moments difficiles que traverse le pays.

Les Panthères se lancent désormais dans du social en venant au secours de ses 4 orphelinats. L'initiative est à saluer et pourrait certainement leur porter chance lors du match contre le Burundi samedi au stade de l'Amitié.