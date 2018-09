Congo-Brazzaville: Une exposition collective de la rentrée

A Paris, sur une proposition d'Elisabeth Golovina-Benois, quatre jeunes femmes artistes, à savoir Wiame Haddad, Marie Sommer, Katarzyna Wiesiolek et la Congolaise Willys Kezi offrent une constellation d'œuvres exposées à la Galerie Eric Dupont, dont le vernissage a eu lieu le 6 septembre.

Occupant chacune d'elles une des parties de la salle d'exposition de la Galerie parisienne du troisième arrondissement, les quatre jeunes femmes proposent leurs œuvres chargées des épures de territoires imaginaires entre émotion, histoire et politique. Elles seront accrochées dans cet espace jusqu' au 23 septembre.

Wiame Haddad

Artiste d'origine marocaine et tunisienne, elle propose des photographies issues de trois séries élaborées autour de la représentation de l'enfermement d'anciens prisonniers politiques marocains. Celles-ci mettent en tension le corps individuel et l'histoire.

« Comment donner forme à ce qui était dissimulé dans les ténèbres de cellules, censuré de la mémoire collective par les pouvoirs politiques ? ».

Des interrogations pour ensuite aboutir à une reconstruction d'un espace et d'un temps permettant aux corps meurtris de se mouvoir à nouveau dans l'histoire individuelle et collective.

Marie Sommer

Au terme d'une longue quête en ex-Yougoslavie à la recherche des restes de ce territoire invisible, la diplômée de l'Ecole photographique d'Arles en 2012 a découvert la bibliothèque de l'Ecole politique Josip Broz Tito à Kumrovec, au nord de l'actuelle Croatie.

Des centaines d'ouvrages de l'ère communiste encore présents, gisant abandonnés puis oubliés, composent des paysages post-apocalyptiques et muets désertés par les humains, ces humains-là, et rappellent à la mémoire la construction idéologique de l'ancien bloc de l'Est et l'oubli dans lequel l'histoire du vingtième siècle s'enfonce.

Les photographies issues de ce travail, " Les Ruines circulaires", témoignent des restes d'une disparition, un passage de l'histoire dont la mémoire ne tient parfois qu'au miracle d'un lieu intouché.

Katarzyna Wiesoliek

Face aux rayonnements de l'infiniment petit, son velours noir des dessins au fusain laisse place au rayonnement de l'infiniment grand et lointain.

Etudiante en dernière année à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, exposée dans le cadre du 63e Salon de Montrouge en France, elle élabore des dessins hyperréalistes au fusain d'une grande intensité mais qui échappent à l'anecdotique ou à toute forme de narration par leur cadrage, parfois à la limite de l'abstrait.

Le dos des amis, cadrés de près, sont pris dans leurs imperfections. Grains de beauté, rides, traces de vêtements, deviennent constellations en miroirs inversés du rayonnement des astres.

Willys Kezi

Diplômée en 2008 des Beaux-Arts de Kinshasa, en République démocratique du Congo, elle présente sa série "Blessure/ Luxure.

Des œuvres à travers lesquelles elle questionne les clichés véhiculés sur les réseaux sociaux par les femmes elles-mêmes. Elle croise des saynètes humoristiques inspirées des photographies trouvées sur les profils internet qu'elle suit, avec des souvenirs du Congo où elle a grandi et les portraits de ses hommes politiques.

Ses dessins aux couleurs vives sont réalisés sur des sachets de courses en papier, sur lesquels s'entrechoquent des « hastags », marques de luxe, parures, corps sexuels offerts, « Destination bonheur », jetés comme autant d'affirmations consuméristes et dictatoriales.

Mais sur les sachets froissés et jetables, le glamour vacille et les mots se défont : derrière la lumière crue de ces images reines, imposantes et écrasantes, se profile, tendre et cruelle, la fragilité de ce qui ne se dévoile pas par étiquettes ou mises en scène : leur fragilité politique et intime.