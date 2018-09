Angola: Dos Santos prend sa retraite politique

Mais en coulisses, leur bras de fer s'est prolongé jusqu'au dernier jour. Dos Santos avait proposé de quitter la présidence du MPLA au plus tard en avril 2019, Joao Lourenço a refusé et fixé d'autorité la date de son départ ce 8 septembre.

Au nom de la relance d'une économie en crise et de la lutte contre la corruption, il a débarqué Isabel dos Santos de la direction de la Sonangol et son demi-frère Jose Filomeno, dit « Zenu », de celle du fonds souverain du pays

. Ses proches contrôlaient les secteurs stratégiques de l'économie, comme la compagnie pétrolière nationale confiée à sa fille Isabel, sixième fortune mondiale dans le top 10 des milliardaires noirs les plus riches du monde en 2018, selon Forbes. Et ses fidèles dirigeaient l'armée et la police.

« Le retrait de dos Santos est un tournant décisif dans la transition politique en Angola », résume l'analyste Alex Vines, du centre de réflexion britannique Chatham House, ajoutant: « le passage de témoin entre lui et Lourenço a été chaotique et conflictuel ».

