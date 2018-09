La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'Education publique (Cosydep), en collaboration avec les autorités académiques, partenaires techniques, financiers et autres acteurs de l'école, a poursuivi à Kaolack hier, jeudi, sa campagne nationale de réflexions éducatives sous le thème « Ubbi Tey Jang Tey et engagement communautaire ».

Cette rencontre qui, sur l'ensemble de ses villes d'accueil, est toujours présentée sous forme de panels, obéit à la volonté des participants d'anticiper avec cette année scolaire qui se profile sur les questions à enjeux multiples ou la répétition d'éventuels conflits entre syndicats d'enseignants et pouvoirs publics.

Dans un sens plus large, il s'agissait surtout de partager avec les acteurs locaux et pousser de nouvelles réflexions alternatives afin de trouver des issues heureuses à certains programmes spécifiques à la qualité, la gouvernance, l'allocation et la gestion des ressources.

Ainsi, en mettant en route le nouveau concept « Nos vacances pour l'Ecole », les camarades du coordonnateur national Cheikh Mbow disent vouloir créer un cadre de réflexions prospectives et des instruments d'analyse pour une meilleure maîtrise des problèmes rendant possibles des actions pertinentes et efficaces dans le système éducatif sénégalais. Ces panels sont au nombre de sept (7) et seront déroulés dans autant de capitales régionales.

Une initiative qui a d'ailleurs été prise pour faire face à l'inefficacité du système qui est appelé à répondre positivement aux objectifs fixés à travers le cadre d'action pour 2030.

Il faut toutefois préciser qu'à l'instar des autres pays du monde, le Sénégal s'est engagé à prendre en compte toutes les exigences fixées lors du dernier Forum mondial sur l'éducation tenu en Incheon ( Corée du Sud ) en Mai 2015.

Mais, malgré les nombreux efforts consentis çà et là par l'Etat et l'apport des partenaires techniques et financiers, ces exigences se trouvent plombées.

Car, depuis quelques années, le système éducatif sénégalais est perturbé par des crises profondes. Les débrayages, grèves et autres marches pacifiques se succèdent de jour en jour et portent un grand préjudice au quantum horaire, aux acteurs et militants de la paix dans les écoles.

Un paradoxe pour certains, car malgré les énormes potentialités humaines dont regorge notre pays et la largesse des ressources financières attribuées à l'éducation, le Sénégal peine toujours à connaître une année académique sans incidents.