Avant d'ajouter dans la foulée : «On tente de créer un lien entre la procédure judiciaire et la sanction administrative. Or, le texte dit que la sanction administrative ne fait pas obstacle à la procédure judiciaire. Ce qui signifie qu'après le rapport de l'IGE, le président était fondé à prendre cette mesure de révocation. Il ne faut pas déplacer le débat... Il ne faut pas qu'on nous entraîne sur un terrain qui n'a rien à voir avec cette affaire.

En conférence de presse tenue hier, jeudi 6 septembre, Me Moussa Félix Sow et compagnie qui avaient à leur côté l'Agent judiciaire de l'Etat, ont défendu le bien-fondé du décret de révocation de Khalifa Sall de son poste du premier magistrat de la ville de Dakar pris par le chef de l'Etat, le 31 août dernier au lendemain de la confirmation de la peine du député-maire par la Cour d'appel de Dakar.

