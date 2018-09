Burkina Faso: Attaque répetées - Qui en veut à mon beau pays ?

Un commissariat de police attaqué ; un poste de gendarmerie, des eaux et forêts ou des douanes attaqué ; un véhicule transportant des militaires qui saute sur une mine, etc. Ce sont là des scènes auxquelles on assiste depuis quelque temps au Burkina Faso, pays des Hommes intègres.

Presque chaque jour ou chaque semaine qui passe, apporte son lot de violences si fait que personnellement, je commence à avoir peur.

Avant, quand j'entendais ce genre de choses, je me disais que ça n'arrivait qu'aux autres. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout est possible sur cette terre. Parfois, j'avoue que j'écrase des larmes quand je vois ces jeunes soldats qui, pour défendre la patrie, ont trouvé la mort, abandonnant leurs femmes et enfants en pleurs.

Oh Dieu, sauve-nous ! Attendris le cœur des méchants afin qu'ensemble, nous cultivions l'amour, la tolérance et le respect de l'autre dans sa différence. J'ai parfois mal au cœur de voir que mon pays, jadis présenté comme un havre de paix, s'est subitement transformé en un pandémonium où la vie humaine, autrefois sacrée, n'a désormais aucune valeur.

On y tue et massacre à tour de bras, tant et si bien que je ne sais plus à quel assaillant me vouer. Ce qui me fait beaucoup peur, c'est quand j'entends dire que les terroristes ont attaqué un convoi de militaires au moyen d'une mine artisanale.

C'est un palier de trop et je pense qu'il est plus que jamais urgent de trouver une solution durable. On se croirait en Afghanistan ou en Irak ou encore en Syrie où sévissent rigoureusement les forces du mal.

Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à la responsabilité des plus hautes autorités. Elles doivent redoubler d'efforts.

Les Burkinabè sont fatigués de cette comptabilité macabre

Je mesure certes les efforts déjà déployés pour éradiquer le mal, mais étant donné que c'est l'intégrité et les fondamentaux même de la République qui sont menacés, aucun sacrifice ne sera de trop.

Si d'autres pays comme l'Algérie et la Mauritanie par exemple, ont pu, j'allais dire, vaincre le terrorisme, nous pouvons aussi le faire. Il y va d'ailleurs de notre intérêt. Car, je sais que comme moi, ils sont nombreux, les Burkinabè qui sont fatigués de cette comptabilité macabre qui n'en finit pas.

A ce propos d'ailleurs, je propose, à la suite des uns et des autres, que nos soldats ne se déplacent plus en véhicules quand vient l'heure d'apporter assistance à d'autres en détresse.

Il leur faut des hélicoptères. Cela va nous coûter cher certes, mais c'est le prix à payer si l'on veut sauver la vie de nos soldats à qui je rends d'ailleurs un hommage très appuyé.

Car si nous dormons tranquilles, mangeons du porc au four et buvons la bière, c'est parce que qu'ils veillent au grain au péril de leur vie. Nous leur devons donc une fière chandelle. Et je sais que si l'on met à leur disposition les moyens adéquats, ils pourront porter l'estocade à l'ennemi.

Le gouvernement est donc interpellé. Quant aux populations, elles sont invitées à la vigilance. Elles doivent mettre un point d'honneur à signaler tout comportement suspect aux Forces de défense et de sécurité.

C'est à ce prix que nous pourrons mener une lutte efficace. Car, comme vous le savez, ceux qui l'on appelle terroristes ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent et dorment avec nous.