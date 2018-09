La plateforme And Guesseum reprend du service. Elle sera dans la rue à partir du 10 et ce jusqu'au 15 septembre avec des tournées dans des régions du Sénégal. Elle a aussi prévu d'aller en grève pour 48 h à compter du mardi 18 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire sénégalais avec comme particularité l'abandon du service minimum dans les structures de santé.

Une situation qui intervient après la restitution de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique qui n'a pas trouvé l'adhésion de tous les travailleurs, a fait savoir Mballo Dia Thiam, hier, jeudi 06 septembre lors d'un point de presse à l'hôpital Abass Ndao.

La paralysie du système de santé semblait être un vieux souvenir après la rencontre de la plateforme And Geussem et le ministre de la santé et de l'action sociale.

Une rencontre qui s'était soldée par la suspension du mot de grève après les assurances de la tutelle de solder toutes les revendications à incidences financières.

Toutefois, selon les camarades de MBallo Dia Thiam, l'atelier de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique qui devait en partie régler ce problème a été comme une tromperie pour eux.

«Les composantes de And Gueusseum se sont réjouies d'avoir individuellement participé à cet atelier de partage mais dénoncent le fait de n'avoir pas traité majoritaire leur plateforme dans le secteur de la santé comme convenu, avec le Premier ministre, à l'instar du G6 dans le secteur de l'éducation», a déclaré M. Thiam.

Et de poursuivre : «cet atelier n'ayant débouché naturellement que sur de grandes recommandations générales à savoir rénover, harmoniser et rationnaliser, ne règle pas, dans l'immédiat, la question du précaire régime indemnitaire de la majorité des travailleurs de la santé et de l'action sociale, récemment victimes d'une discrimination par l'octroi d'une nouvelle indemnité et cela en flagrante contradiction de la recommandation de l'étude qui en demandait le gèle, dans le court terme depuis 2015».

Face à cette situation, And Gueussem qui a accueilli un nouvel adhérant dans sa plateforme à savoir le syndicat autonome des travailleurs de la santé (Sat Santé) a décidé d'aller en mouvement d'humeur qui va se solder par une tournée nationale à partir du 10 septembre avec comme première chute Kaolack et Kaffrine.

Tambacounda, Vélingara, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor prendront successivement le relai avec des marches pour dénoncer la situation dans laquelle, ils évoluent.

Toutefois, il faut souligner que deux grèves de 48 heures sont prévues avec le respect des urgences et l'abandon du service minimum à compter du mardi 18 et mercredi 19 septembre, mais aussi le mardi 25 et mercredi 26 septembre sur toute l'étendue du territoire national.

L'Asas Sutsas, Sudtm, Sat santé qui composent And Gueussem demandent au gouvernement du Sénégal, l'ouverture de « négociations sérieuses sur le régime indemnitaire».

Rappelons qu'au niveau de leur plateforme revendication, toutes les revendications à incidences financières ont été soldées par le gouvernement.

Toutefois, la pomme de discorde reste le régime indemnitaire. Et sur ce point, And Gueussem a réclamé par la voix de son président Mballo Dia Thiam, la création d'une indemnité de responsabilité paramédicale mais aussi d'une indemnité de représentation paramédicale.

Augmentation de l'indemnité de risque à 100 mille francs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite, le basculement des non fonctionnaires dans le fonds national de retraite, l'extension du prêt Dmc aux agents de la santé et de l'action sociale jouissant d'un contrat à durée indéterminée, l'octroi d'une indemnité entre autres.