Sénégal: Arrêt de la Cour d'appel contre Khalifa Sall - Les avocats de l'etat s'erigent en bouclier

La loi dit comment le réquisitoire doit être rédigé et ce qui doit obligatoirement figurer dans le PV mais dans le cas de Monsieur Khalifa Sall et de ses Co-prévenus, le procureur de la République avait visé les PV d'enquête préliminaire mais avant ces enquêtes, il avait visé le rapport de l'Inspection générale d'Etat.

Pour sa part, Me Yérim Thiam est revenu sur les causes du maintien de la condamnation après l'annulation des PV des enquêtes. «Les procédures correctionnelles qui passent par un juge d'instruction commencent immédiatement avec un réquisitoire du procureur de la République.

Et de préciser par suite : «... Vouloir attaquer l'arrêt de cette façon sans le lire ne relève que de la politique politicienne. Ça n'a rien à voir avec le droit et je pense qu'avant d'attaquer une décision, il faut d'abord la lire ».

L'honnêteté aurait voulu de reconnaître que cet arrêt a annulé les PV d'enquête préliminaire. Le délibéré l'a bien mentionné et il faut que l'on dise aux Sénégalais que les décisions se font sur la base de texte de loi et de la procédure qui est prévue par le code de procédure pénale ».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.