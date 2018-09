Algérie: La photographe Amel Dekar expose "Fameuse, femme artiste" à Alger

Alger — Une exposition de photographie d'art, dédiée aux artistes et à la création féminine dans plusieurs disciplines, et explorant différentes techniques de la photo, a été inaugurée jeudi à Alger par l'artiste Amel Dekar.

Intitulée "Fameuse, femme artiste", cette exposition se tient au Palais 17 du Centre des arts du Palais des raïs - Bastion 23, et regroupe une trentaine de clichés d'interprètes et musiciennes algériennes sur les différentes scènes en plus de plusieurs artisanes et plasticiennes à l'oeuvre.

Une première partie de l'exposition de Amel Dekar montre des artistes comme la chanteuse andalouse Lila Borsali, la diva du diwan Hasna El Becharia et sa fille spirituelle Souad Asla, en plus d'autres musiciennes particulièrement des orchestres andalous qu'elle immortalisé sur les différentes scènes algéroises.

Pour sublimer la prestance de ses modèles la photographe joue avec les lumières, le mouvements, les ombres et le cadrage pour ne sortir qu'un émotion de chaque photo.

L'objectif de Amel Dekar s'est également attardé dans les ateliers d'artistes plasticienne et d'artisane avec de petites collections dédiées à la peinture, à la sculpture, à la poterie, la bijouterie, ou encore à la céramique et aux arts graphiques.

dans cette collection qui réserve cinq cliché par discipline, la photographe omet volontairement de montrer l'artiste à l'oeuvre et se focalise toujours sur le processus de création et de fabrication des oeuvres particulièrement pour la poterie et la céramique.

Elle présente également une série de photos qui invite à la découverte de certains métiers en mettant en avant les matières premières utilisées, entre autres, dans la création de bijoux ou dans la céramique.

L'exposition "Fameuse, femme artiste" se poursuit jusqu'au 20 septembre au Centre des arts du Bastion 23.