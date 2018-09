Sénégal: Collecte de parrainages pour la présidentielle 2019 - Aissata Tall Sall saute dans le bain et...

Aïssata Tall Sall, la mairesse socialiste de Podor et candidate à la magistrature suprême, a officiellement lancé sa campagne de parrainage en direction de la présidentielle de 2019 hier, jeudi 06 septembre 2018. C'était à l'occasion d'une assemblée générale de son mouvement politique «Oser l'avenir» qui s'est fixé pour objectif de collecter au minimum 53457 et au maximum 66820 signatures de personnes inscrites au fichier électoral pour valider la candidature de son leader.

La présidente du mouvement Oser l'Avenir, Me Aïssata Tall Sall, s'est officiellement engagée à Dakar hier, jeudi, dans la campagne de collecte des signatures de parrains pour la présidentielle du 24 février prochain. Devant ses militants et sympathisants, l'édile socialiste de la ville de Podor s'est fixé pour objectif de recueillir au minimum 53457 et, au maximum, 66820 signatures de personnes inscrites au fichier électoral, pour rendre raison de sa candidature à l'élection présidentielle.

Face à ses militants, Me Aïssata Tall Sall a particulièrement insisté sur l'importance de l'élection présidentielle dans la vie de la démocratie de manière générale avant de décliner son... projet de société pour le Sénégal. Aussi, la patronne d'Oser l'Avenir dira-t-elle : « cette élection sera donc pour nous l'occasion nécessaire de dire et d'expliquer à nos compatriotes, l'ambition que nous portons pour notre pays, pour ses hommes et ses femmes, sa jeunesse et ses travailleurs, ses élèves et ses étudiants, ses chefs religieux et coutumiers, car au-delà du cercle des politiques, c'est bien à tout le Sénégal et à tous les Sénégalais que nous nous adresserons».

Et de se demander dans la foulée : « Quel modèle de société voulons-nous offrir aux Sénégalais, avec quel programme économique et social et sous quelle forme de gouvernance?...Et si nous avons la prétention de gouverner le Sénégal, nous devons y répondre ! Nous voulons pour notre pays un modèle de société démocratique, moderne et ouverte sur quatre axes majeurs ».

Me Aïssata Tall Sall dira par suite : « Cette société se fondera d'abord sur l'égalité humaine car nous avons la claire conscience que cette égalité doit rester le fondement et le socle de la dignité de l'homme. Elle doit, dans nos priorités programmatiques, trouver toute sa place dans le savoir, l'éducation, la santé, l'équilibre des territoires, l'emploi et même la prise en compte des besoins des générations futures ». Qui plus est, a noté le leader de « Oser l'avenir », «Nous voulons ensuite une société où les pouvoirs, tous les pouvoirs, seront en équilibre constant. En cela, nous redonnerons à la Justice l'indépendance d'un vrai pouvoir, au Législatif la plénitude de sa dignité et au Sénégalais lambda, sa citoyenneté de plein exercice, jouissant de l'ensemble de ses droits, en vivant sa liberté dans le respect de celle des autres.

Quant à l'Exécutif, il ne sera plus seul maître du jeu et assurera à plein temps son rôle de gestionnaire loyal du pays au quotidien. Ainsi, les différents pouvoirs institutionnels dans cet équilibre rationnel, seront les vrais instruments de la régulation républicaine et la citoyenneté, un moyen de faire avancer la société dans son ensemble ».

Me Aïssata Tall Sall n'occultera pas dans son discours sa volonté de faciliter une « société de dignité et de progrès social » tout comme « une société moderne, se fondant sur nos valeurs humaines, sociales et morales, une société ouverte sur l'Afrique et le monde». En attendant, injonction a été donnée aux délégués et militants du mouvement de s'activer à la collecte du pourcentage de parrains requis à la validation de la candidature de « Oser l'avenir » à la présidentielle.