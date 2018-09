Algérie: Figue de Barbarie - Prise en charge par le ministère de l'encadrement, de la production et de la transformation

Au siège de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), M. Bouazghi a salué les performances de la filière céréalière de la wilaya durant la saison 2017/2018 marquée par la collecte d'un million de quintaux contre 300.000 quintaux la saison précédente et de 16.000 quintaux de lentilles sur 94.000 quintaux collectés à travers tout le pays.

Il a également invité les producteurs à s'organiser et à coordonner avec les diverses structures administratives et de recherche scientifique pour assurer le développement de cette activité.

"L'appui du département de l'agriculture à cette activité est lié à la valeur ajoutée qu'elle apporte à l'économie nationale, aux emplois générés et à la création d'un microclimat", a relevé Abdelkader Bouazghi qui avait reçu des explications sur la capacité de cette unité visant la production de 1.500 litres d'huile de figue de Barbarie et 400.000 litres de vinaigre extrait de ce fruit.

Souk Ahras — Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé jeudi à Souk Ahras que son département prendra en charge l'encadrement, le développement de la production et la transformation de la figue de Barbarie à travers le pays.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.