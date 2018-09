Sénégal: Série d'accidents à Mbour - Cinq morts et huit blessés

Une série d'accidents s'est produite dans le département de Mbour avec le triste bilan de cinq morts et de huit blessés. D'abord, c'est à Louly (commune de Sandiara) à la hauteur du centre de pesage sur la Nationale 1 aux environs de 18 heures 20, hier, jeudi 6 septembre.

Il s'est agi d'une collision entre une 4X4 venant de Mbour et un taxi 7 places en sens inverse en provenance de Kaolack.

Sur les lieux du drame, un décompte macabre de trois morts est fait et six blessés. Les victimes sont le chauffeur et deux femmes sans occulter, quatre blessés qui ont été secourus et transférés vers l'hôpital de Mbour. Toutefois, les deux occupants de la 4X4 ont la vie sauve.

Mbaye Ly qui était à bord de la 4X4 nous explique que «tout s'est rapidement passé». Il n'a pas eu le temps de réaliser ce qui c'est passé. Sa ceinture de sécurité et l'airbag, (le ballon gonflable automatique) l'ont permis de s'en sortir avec plus de peur que de mal.

Un autre accident s'est produit à Sindia dans la nuit du mercredi à hier, jeudi 6 septembre, où deux membres d'une famille de Feu Thierno Mansour Barro, répondant aux noms de Thierno Cheikh et Siradji Boly, originaire de Ourosogui (Matam) ont perdu la vie.

Les sapeurs pompiers dépêchés sur les lieux et supervisés par le Lieutenant Guillaume Coly ont procédé à l'évacuation des blessés et des victimes. Il a profité de la situation pour rappeler aux usagers de la circulation et aux conducteurs de respecter les règles d'usage du code de la route pour éviter de causer des accidents.

Les gendarmes de la brigade de Mbour et du poste de Sandiara ont diligenté la sécurisation des lieux du drame pour une fluidité de la circulation des lieux.

Les témoignages recueillis font part de trois véhicules, un camion gros porteur, la 4X4 et le taxi 7 places en action au moment de l'accident. Si certains témoins parlent de mauvaises manœuvres de dépassement ; d'autres spéculent sur la vitesse excessive.

L'enquête ouverte par la gendarmerie est attendue pour circonscrire les causes de ces accidents.