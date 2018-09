Sénégal: Matar Ba - «L'essentiel ce n'est pas de bien participer mais d'obtenir des résultats appreciables»

A la veille de leur départ en France pour la dernière étape de leur préparation de la Coupe du Monde féminine (20 au 30 septembre), les Lionnes ont reçu hier, jeudi 6 septembre, des mains du ministre des Sports, Matar Ba, le drapeau national qu'elles défendront à Téneriffe en Espagne.

Une occasion pour le minstre des sports de leur exhorter à bien participer et d'obtenir des résultats appréciables. Mais aussi à rappeler que le port du maillot de l'équipe nationale exige des comportements exceptionnels.

Matar Ba a appelé aux Lionnes du basketball à bien défendre leur nation lors de la Coupe du monde de basket féminin qui aura lieu du (20 au 30 septembre) à Tennerife. Pour le ministre des Sports, qui leur a remis hier, jeudi 6 septembre, le drapeau nationale au capitaine Astou Traoré, il s'agira de participier et d'obtenir des résultats appréciables.

«Vous avez le redoutable privilège de revêtir le maillot national et de défendre les couleurs de la nation. Le port du maillot de l'équipe nationale est un honneur exceptionnel et engage des exigences et des comportements tout aussi exceptionnels.

A Tenériffe en Espagne, il s'agira de défendre les couleurs de votre nation face à des adversaires tout aussi déterminés et bien préparés.

Malgré l'âpreté et le niveau de la compétition, l'essentiel pour nous Sénégalais, ce n'est pas seulement de participer et de bien participer mais d'obtenir des résultats appréciables à la mesure des ambitions de développement. C'est cela le chemin de l'honneur et le sens du sacrifice que la nation attend de vous», a-t-il déclaré.

Le ministre des Sports n'a pas manqué de louer les performances accomplies par l'équipe nationale féminine au plan africain et mondial pour aboutir à une qualification aux JO de Rio 2016 et le titre de championne d'Afrique. «Votre qualification à la Coupe du monde en Espagne n'est pas fortuite car elle résulte d'une lutte acharnée et d'une abnégation remarquable.

C'est une performance jusque là inégalable et qui nous vaut la considérétion du mouvement sportif africain et même mondial», dira t-il, non sans rappeler que ce sont les performances et le sacre historique de Yaoundé en 2015 qui a a méné le président de la République Macky Sall à prendre l'engagement solennel de construire Arena Tour, salle multifonctionnelle de toute dernière génération inaugurée le mois dernier à Diamniadio. «Elle constitue une élégante mesure de l'efficacité et de la pertinence du programme sportif du président Macky Sall », préciserat-il.

«LE SPORT N'EST PAS DETACHABLE A NOTRE SOCIETE»

Matar Ba a, par ailleurs, saisi la balle au rebond pour démontrer la pertinence de la volonté de l'Etat d'investir dans le sport. «Ma conviction est que le sport n'est pas détachable à notre société. Il constitue incontestablement un cadre structurant à partir duquel on peut concevoir et opérationnaliser un programme pédagogique performant, porteur de valeurs, de progrès et d'espoir pour notre jeunesse.

L'entrée par le sport peut-être l'une des meilleures approches pour bâtir une société moderne dans l'égalité le travail, la fraternité, la solidarité et l'émulation. Ce sont ces valeurs fortes que nous avons tous l'impérieux devoir de promouvoir et de cultiver à notre jeunesse», soutient-il.

YACINE DIOP, ARRIERE DES LIONNES «Le discours du ministre des sports est vraiment motivant et encourageant»

«On a senti de la motivation. C'est vraiment motivant parce que la chance n'est pas donnée à tout le monde. Je suis donc fière d'être avec le groupe.

Je sens que le discours du ministre des sports est vraiment motivant et encourageant. On va aller en Espagne et on espère avoir de bons résultats. Le regroupement à Dakar s'est très bien passé. On s'est données aux entraînements. On progresse. L'ambiance dans l'équipe est aussi très bonne. Nous espérons continuer à ce niveau.

Les matchs amicaux nous seront utiles dans la préparation. Ce seront des tests qui vont aider à évaluer l'équipe. C'était essentiel. Tout ce que je peux dire est que ce ne sera pas facile contre des adversaires comme les Etats-unis »

OUMOU KHAYRI THIAM, AILIERE DES LIONNES : «Nous n'allons pas en Espagne pour nous promener»

«C'est un sentiment d'honneur, de fierté de recevoir le drapeau de l'équipe nationale des mains de Matar Ba. Mais aussi de savoir que tout le Sénégal est derrière nous. On s'est battues pour arracher la qualification au Mondial. Ce n'était pas donné. On va aller en Espagne défendre les couleurs du Sénégal sachant que toute une nation est derrière nous.

On sait ce qui nous attend. Ce n'est pas la première compétition internationale à laquelle nous prenons part. En 2016, on était aux JO de Rio.

Les Etats-unis ont la plus grande équipe de basket du monde. Cela ne va pas être facile d'être face à cette équipe. Mais nous n'allons pas en Espagne pour nous promener. Si on a une chance de gagner, nous allons la saisir».