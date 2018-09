Sénégal: Mbour - Deux individus «saboteurs» du kankourang interpellés par la police

Le Comité de sécurité de la cellule de Sadiocounda, un démembrement de la Collectivité Mandingue de Mbour a mis hier, jeudi 6 septembre, à la disposition de la police, deux individus armés de machette prétextant être des initiés ou selbés ayant droit de suivre le Kankourang (le masque protecteur des circoncis des mandingues).

Les deux mis en cause sont originaires de la commune de Pout. L'un d'eux est connu comme un délinquant notoire. Les pensionnaires de la Collectivité Mandingue, selon Malang Kamara du site de Sadiocounda ont pris cette disposition pour parer au plus pressé et ne plus tomber dans des manquements comme le drame de l'année ayant la mort d'un jeune des suites d'une bagarre avec des accompagnateurs du Kankourang.

Deux responsables avaient fait les frais de ce drame. Ainsi, la sécurisation de la sortie du masque mystique faisant beaucoup de curieux est devenue effective de jour comme de nuit. Le septembre Mandingue est parti cette année sous de nouvelles orientations, le respect des citoyens mbourois dans leur intimité et la volonté de partager une pratique rituelle sans hypothéquer les droits de qui ce soit.

Le président de la Collectivité Mandingue, Boubacar Diambang entend s'investir pour le respect du legs ancestral dont il tient le flambeau et a validé avec l'autorité préfectorale cinq sites de circoncis à Mbour et un sixième à Mbour. L'ouverture de dialogue et de concertation continue est attendue comme le début de solutions aux velléités de division et de fractionnisme.

Ainsi, c'est parti pour quatre dimanches de carnaval d'animation, de chants et de danse pour l'animation d'une ville et d'un département. Selon des constats et des témoignages, l'économie en prend un sacré coup dans le commerce, le transport, la restauration, la couture, la boulangerie et la pêche. De tous les coins, des mbourois de la diaspora affluent.