Ile Maurice: Chagos - Les Mauriciens en Australie divisés

Les audiences ont pris fin, hier jeudi 6 septembre, à La Haye sur le contentieux territorial entre Maurice et la…

L'attitude de l'Australie ne le surprend pas. Les aborigènes n'ont pas eu un meilleur traitement de la part du gouvernement australien. «Les Australiens ont la même attitude que les Anglais et l'Australie a de bonnes relations avec les États-Unis. Je n'ai pas été choqué quand ce pays a voté contre Maurice car il a pris les terres des aborigènes et voulait même éradiquer leur culture.»

L'ex-président du National Council of Mauritian Clubs & Associations of Australia avance que l'Australie ne peut voter contre l'Angleterre en raisonde son statut de monarchie constitutionnelle. Selon la Constitution de l'Australie, le gouverneur général représente la reine d'Angleterre.

Régis Jasmin, qui détient la double nationalité, poursuit : «Y a-t-il eu des arrangements ou des accords secrets dont on ignore les tenants et les aboutissants ?» Parlant des Chagossiens, il se demande qui sera responsable de cette partie du territoire si les Britanniques la restituent à Maurice et quel sera le statut de ceux qui détiennent la double nationalité.

Interrogé, Régis Jasmin, ancien président du National Council of Mauritian Clubs & Associations of Australia, estime qu'il y a une zone d'ombre sur ce qui s'est passé lors des tractations à l'époque.

