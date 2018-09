Comores/Cameroun: Elim CAN 2019 - Les Cœlacanthes prêts à surprendre le Cameroun

A une journée de la rencontre face au Cameroun pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, le technicien comorien reste confiant. Conscient de la difficulté de cette affiche, Amir Abdou ne se met pourtant pas la pression.

Face au Lions Indomptables, les Comores ne veulent rien céder sur le terrain. Pratiquement à la fin de leur regroupement qui se tient depuis lundi, les Coelacanthes sont confiants de pouvoir tenir leur bout contre les Champions d'Afrique en titre. Le rêve de se qualifier pour la CAN 2019 est toujours vivant.

« Il peut y avoir des surprises mais à ne pas trop rêver, on ne part pas favoris. Ce qui est sûr est qu'on va tout donner pour cette rencontre. Si l'on gagne on va dire que les Comores ont fait un incroyable exploit. Si l'on perd, les gens diront que c'est normal, c'était face au champion d'Afrique en titre », a déclaré Amir Abdou dans des propos relayés par comorosfootball.com.

Un état d'esprit que partage aussi le capitaine des Cœlacanthes Nadjim Abdou. L'ancien joueur de Millwall FC qui estime qu'il n'y a « rien à perdre » affirme surtout qu'il « ne faut pas jouer le match avant le match ». Rappelant que ce n'est pas la première fois qu'il affronte une grande nation, il a affirmé qu'ils vont miser sur l'expérience acquise ces dernières années.

« On essaye de progresser à chaque match. Avec les séances vidéo on travaille pour ne plus refaire les mêmes erreurs. On doit rester sur une bonne dynamique et essayer avec nos forces de perturber cette équipe. Et pourquoi pas faire quelque chose de grand le weekend ».