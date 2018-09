Sénégal: Prix et forum Galien - Les débats en novembre

Le prix Galien s'installe en terre sénégalaise au mois de novembre prochain. Durant deux jours, à travers des forums autour de «l'éthique de l'innovation» dans le domaine de la santé, des conférenciers incluent des prix Nobel et des scientifiques de renommée mondiale ainsi que des dirigeants de l'industrie et des dirigeants du monde politique en Afrique et du reste du monde se réuniront à Dakar. Les organisateurs l'ont fait savoir hier, jeudi 06 septembre au cours d'un point de presse à Dakar.

Pour le président de la fondation Galien, le prix Galien vient pour la première fois en Afrique et le Sénégal a été choisi comme terre d'accueil. Lié à cette conférence de niveau mondial sur les questions de santé et d'environnement, il va réunir durant deux jours experts, enseignants et apprenants dans ces domaines. « Partout dans le monde le Prix Galien est considéré comme l'équivalent du Prix Nobel de la recherche biopharmaceutique.

Le Prix Galien reconnaît et récompense les réalisations exceptionnelles qui contribuent à l'amélioration de la condition humaine grâce au développement des traitements innovants», renseignent les organisateurs de cette rencontre qui, à sa tête, l'ancien ministre de la santé et de l'action sociale, le professeur Awa Marie Coll Seck.

Ce dernière renseigne : «le prix Galien est bien plus qu'un prix, c'est un mouvement global qui a pour but de reconnaitre et de récompenser l'excellence dans l'innovation thérapeutique au service de la santé humaine, c'est aussi un réseau exceptionnel de scientifiques, qui inclus de nombreux prix Nobel».

Pour ledit prix, il sera à Dakar du 27 au 28 novembre prochain. A cet effet, l'accès universel aux médicaments essentiels et autres produits, la conséquence pour la santé de la sous-alimentation et de la malnutrition, le management des maladies infectieuses et des pandémies seront ainsi débattus.

Les étudiants en médecine et en pharmacie sont aussi invités à prendre part au forum. Sur ce point, l'ancienne ministre de la santé a déclaré en paraphrasant le président de la République : « la santé, l'éducation et la formation de qualité sont indissociablement liées. Le développement du savoir et du savoir-faire est en effet à la base des progrès scientifique y compris dans les domaines des sciences médicales, pharmacologiques et biotechniques».

Ce qui l'amène à dire : «c'est la raison pour laquelle nous devons constamment sensibiliser et motiver les jeunes à s'intéresser aux sciences qui ouvrent la voie du progrès et du bien être de l'humanité».

Pour rappel, le Prix Galien fut créé en 1970 en hommage à Claude Galien, le père de la médecine moderne. Ainsi, en plus de reconnaître les travaux réalisés en faveur des thérapies prometteuses, le Prix Galien Pro Bono Humanum met un accent particulier sur les réalisations humanitaires au carrefour de la science, des affaires et la politique.