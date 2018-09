Burkina Faso/Mauritanie: Elim CAN 2019 - Tout va bien chez les Etalons du Faso, selon Bakary Koné

Ce samedi, les Etalons du Faso croiseront les crampons contre l'équipe de la Mauritanie, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019.

L'équipe du Burkina Faso a réussi ses débuts le 10 juin 2017 à Ouagadougou, en battant l'Angola 3-1. Les Burkinabè ont ainsi pris la tête du groupe I devant les Mauritaniens. Demain, les Etalons tenteront justement de conserver ou d'accentuer leur avantage sur les « Mourabitounes ». Mais le déplacement à Nouakchott, pour le compte de la seconde journée des éliminatoires de la CAN 2019 ne sera pas une promenade de santé pour les Etalons qui restent tout de même confiants

« Tout va bien, selon les mots de Bakary Koné, interrogé par nos confrères de burkina24. On se prépare comme il le faut. Il y a une bonne ambiance qui règne. A nous de rendre ça positif et se concentrer pour bien aborder le match. C'est la meilleure manière de se préparer mentalement pour aborder ce match et faire le résultat là-bas », estime le vice-capitaine des Étalons.

Pour Bako, il faut compter sur les jeunes. « Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui montent en puissance. Pour nous, le plus important dans ce match, c'est de mettre les jeune en confiance, de leur montrer de quoi ils sont capables pour avancer parce qu'il y a d'autres qui sont passés par là. Je pense que c'est la cohésion de ces jeunes qui montent en puissance qui va faire la différence, analyse le défenseur central des Étalons. Nous les anciens, on va tout faire pour mettre ces jeunes dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder le match de la Mauritanie. Je pense que ce match est une bonne occasion de se montrer encore plus ».

L'adversaire reste cependant une équipe inconnue pour les Étalons même si elle a réalisé de bons résultats ces derniers moments. Ce qui suscite de la méfiance de la part du capitaine des Étalons. « Avec ces équipes, c'est toujours compliqué. Il ne faut pas les minimiser surtout qu'elle joue chez elle. Si elle gagne, elle passe devant. A nous de montrer qu'on est les leaders du groupe et qu'on n'est pas 5e ou 6e au classement africain pour rien ».