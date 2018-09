Angola: Le MINEA analyse le plan directeur du secteur électrique 2018/2040

Saurimo — Le plan directeur de développement du système électrique 2018/2040 et l'optimisation des ressources et procédures pour améliorer l'approvisionnement en électricité et en eau dans la région orientale de l'Angola domineront le VIIIe Conseil consultatif du Ministère de l'Energie et de l'Eau (MINEA) qui se tiendra lundi prochain, dans la ville de Saurimo.

D'une durée de deux jours, la réunion, sous le slogan "notre défi est d'améliorer les services d'approvisionnement en énergie et en eau, portera également sur des questions liées à l'interconnexion du système électrique de l'Est, une prémisse pour le développement durable et industriel, des stratégies des gouvernorats provinciaux d'élargir l'approvisionnement en eau et la distribution de l'énergie.

Seront également discutées des stratégies visant à améliorer l'approvisionnement en énergie dans les zones rurales, le programme Eau pour tous, de l'importance des eaux souterraines en Angola et du nouveau tarif pour la distribution de l'eau.

Les procédures opérationnelles améliorées et la gestion commerciale visant à améliorer la qualité des services d'approvisionnement, les problèmes de traitement des eaux usées et de gestion des déchets et le plan d'action pour la période quinquennale 2018-2022 sont à l'ordre du jour du Conseil consultatif élargi.

Selon le dernier rapport de l'enquête sur les indicateurs multiples 2015/2016, publié par l'Institut national de la statistique (INE), présenté l'année dernière, 42% des ménages en Angola ont accès à l'électricité.