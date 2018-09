Sénégal: Réplique de Matar Ba à Adidas - «Ce n'est que dans la serénité et la générosité qu'on arrivera à avoir des résultats»

Le ministre des sports n'a manqué l'occasion de répondre à l'entraîneur des Lions Abourahmane Ndiaye «Adidas» après sa sortie au vitriol fustigeant les retards constatés au début de la préparation des Lions et le règlement des billets d'avions et d'hôtel.

«Le président de la fédération sénégalaise de basket est un légaliste et il a compris la collaboration franche avec le ministère des Sports. Il peut y avoir des manquements, des retards. On ne peut pas non plus dire que tout sera réglé parce qu'en réalité, c'est l'Etat sénégalais qui prend en charge toutes les compétitions internationales. Je ne suis pas un ministre qui vous dit tout se passe bien. Mais, il faut mesurer les efforts de l'Etat. Nous sommes dans un pays où tout est prioritaire avec des ressources limitées. Quand il y a des avancées et que des gens se battent pour élever la barre, il faut que l'on retourne le sport aux décideurs », a-t-il martelé lors de la cérémonie de remise du drapeau nationale aux Lionnes. Il a en profiter pour rappeler les efforts de l'Etat et les pas qualitatifs qui ont été faits dans la prise en charges des athlètes. «Personne ne peut le nier.

Donc, concentrons nous sur l'essentiel. Nous avons un pays qui nous engage. S'il y a des difficultés, les entraîneurs doivent parler aux directeurs techniques et présidents de fédérations et ensuite calmement au ministère des sports pour le règlement. Mais ce n'est pas en allant taper sur l'Etat, sur les fédérations que l'on règle les difficultés. Il faut que les acteurs comprennent que c'est dans la sérénité et dans la générosité que l'on arrivera à avoir des résultats», dira-t-il.

Le ministre des sports a dans la même foulée, féliciter les Lionceaux U18, vice-champions d'Afrique à Bamako tout en promettant de les accompagner au Mondial afin de vendre encore mieux l'image du Sénégal. «Ne pensez pas que la qualification à la Coupe du monde est banale. C'est la petite catégorie. Il y a du travail qui a été bien fait. 2018 est une année particulière au vu des milliards injectés dans la construction avec Dakar Aréna et bientôt le stade olympique», confie-t-il.