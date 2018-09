Afrique: Elim CAN 2019 - L'Algérie ne jure que par la victoire face à la Gambie

La sélection algérienne est à pied d'œuvre à Banjul, où elle affrontera, samedi, la Gambie pour le compte de la seconde journée des qualifications à la CAN 2019.

Sur le papier, les Verts seront comme souvent favoris. Mais depuis 2014, les Fennecs ont traversé beaucoup de zones de turbulences. Djamel Belmadi veut réussir son baptême du feu pour son premier match à la tête de la sélection. Et les joueurs en sont conscients.

« On ressent beaucoup d'envie et de motivation chez les joueurs. J'espère que cela va se transmettre sur la pelouse ce samedi. On est conscients de ce qui nous reste à faire. Le staff et les joueurs savent que ce match est important pour la suite de notre parcours. Pour l'instant, tout se déroule bien que ce soit sur ou en dehors du terrain, a confié Yacine Brahimi dans des propos relayés par Le Buteur. Évidemment, on sait que nous allons aborder un match compliqué, surtout qu'on jouera à l'extérieur. On sait que les conditions en Afrique noire ne sont jamais faciles. Toutefois, on n'aura pas d'excuses à avoir. Ce n'est pas la première fois qu'on jouera dans de telles conditions. On fera le maximum pour ramener un bon résultat. »

Pour sa part, Ryad Boudebouz estime que les Verts sont prêts à ramener la victoire de ce déplacement en Gambie. « On sait tous que c'est un match très important pour la qualification, on est donc là pour faire un bon match surtout que c'est le premier de Djamel et on a envie de bien débuter avec lui cette aventure. J'espère qu'on va gagner pour lui, pour le pays et pour le public, afin de pouvoir bien démarrer et continuer à bien travailler pour la suite. On sait qu'on Afrique, c'est toujours difficile de gagner un match mais on doit bien s'adapter pour assurer une bonne entame de match. Concernant le climat, j'ai su qu'il a plu toute la journée, j'espère que le temps restera comme ça pour que les choses deviennent plus faciles pour nous dans ce match. »

Il faut savoir que l'Algérie court derrière un succès en match officiel depuis le 11 juin 2017.Ce soir-là, les Verts s'étaient imposés dans la douleur face au Togo pour le compte de la toute première journée des éliminatoires de la CAN 2019