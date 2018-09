Angola: La production de l'Angola LNG loin d'atteindre la capacité installée

Le projet est soutenu par la Chevron avec 36,4%, la Sonangol avec 22,8% et l'Exxon, BP et Total avec 13,6% chacune. Il a commencé à être mise en œuvre en 1997, avec l'étude de faisabilité, et en 2012, la phase de construction de l'unité a été achevée.

Le consortium industriel Angola-GNL est responsable de la collecte, du traitement et de la commercialisation du gaz naturel liquéfié, se chargeant également de la livraison du gaz butane sur le marché national, notamment du propane, du butane et des condensats.

"C'est un défi que le projet Angola LNG et le pays en général doit relever, afin d'atteindre la capacité et de maintenir la stabilité du projet pendant une longue période de temps", a-t-il déclaré, soulignant l'intérêt manifesté par les responsables de l'entreprise de réduire les coûts de production pour améliorer l'efficacité.

"L'usine ne collecte pas, ne traite et ne commercialise pas encore en fonction de sa capacité installée", a réitéré le ministre, qui a défendu la nécessité de créer des conditions pour qu'elle puisse recevoir plus de gaz naturel, sa principale matière première.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.