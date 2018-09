Afrique: Le Sénégal doit revenir à son quotidien, l'Afrique (Aliou Cissé)

La Coupe du monde, une parenthèse joyeuse pour les sélections africaines ?

C'est l'opinion du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui a invité les Lions à se préparer à entrer dans leur quotidien : les matchs sur le continent, les éliminatoires et la phase finale de la CAN et d'abord celle de 2019.

Et cela a commencé par un voyage d'une dizaine d'heures pour les Lions amputés de trois mondialistes à savoir Youssouf Sabaly (Bordeau/France), Idrissa Gana Gueye (Everton/Angleterre) et Mbaye Niang (Rennes/France) de Paris (France) à Antananarivo où ils doivent affronter les Barea.

"Ce ne sera pas une partie de plaisir, ils seront très motivés et feront tout pour nous faire tomber", a assuré le technicien sénégalais appelant ses joueurs à oublier la Coupe du Monde pour se focaliser sur leurs devoirs africains.

D'ailleurs, le jeune technicien sur la route de Russie 2018, n'a pas oublié que les Lions avaient connu toutes les difficultés pour arracher match nul miraculeux 2-2. "Je me rappelle d'un match compliqué où on avait attendu plus d'une heure avant d'entrer dans la partie", a rappelé le sélectionneur des Lions indiquant que son groupe n'aura pas l'excuse de la découverte de la pelouse de Mahamasina, l'aire de jeu des Barea. "Il est vrai que le terrain n'était pas bon mais ils avaient été agressifs dans le bon sens du terme et nous avaient empêché de jouer en première période", a rappelé le capitaine des Lions Cheikkhou Kouyaté évoquant le match de novembre 2015.

Cette rencontre comptait pour la manche aller du second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le Sénégal avait été mené 0-2 avant de réussir à revenir (2-2) dans la partie vers la fin de la rencontre grâce à Mame Biram Diouf et Sadio Mané.

"Et ils vont encore nous rentrer dedans ce dimanche mais nous savons désormais comment faire pour gagner ce genre de rencontre en Afrique", a prédit le milieu de terrain international.

La star de l'équipe, Sadio Mané, refuse de se cacher derrière l'état de la pelouse.

"Nous devons faire avec l'état du terrain, c'est quand même l'Afrique et cette pelouse sera un handicap pour toutes les deux équipes", a estimé l'attaquant de Liverpool.

"Nous devons entrer sur le terrain en ayant à l'esprit qu'il faut remporter les trois points de la victoire et à défaut revenir avec un résultat positif", a ajouté l'attaquant des Lions soulignant que c'est de réussir la qualification à la CAN 2019 le plus tôt possible.

S'il n'avance pas sur ce terrain, le sélectionneur du Sénégal, ancien milieu de terrain des Lions indique qu'il faudrait se battre pour aller la victoire parce qu'une absence des Lions à la prochaine CAN serait très très mal vécue.

"Ce serait difficilement compréhensible", a-t-il dit, soulignant qu'il ne suffit pas de parler, les matchs se gagnant sur le terrain.

Les Lions ont quitté ce jeudi la capitale française, où ils avaient débuté leur stage dimanche dernier pour Antananarivo où les attendent les Barea qui ont gagné contre le Soudan lors de la première journée 3-1.

Le Sénégal avait battu la Guinée Equatoriale 3-0 à Dakar lors de cette première journée.