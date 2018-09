Guinée: Le Canard enchaîné condamné - BSGR accuse Alpha Condé et Georges Soros

Dans son discours de clôture lors de l'atelier de sensibilisation les industriels miniers aux évolutions du secteur énergétique et aux futurs apports et avantages de la centrale hydroélectrique de Souapiti qui sera mise en service à l'horizon 2019-2020, le ministre de l'énergie s'est au nom du gouvernement guinéen engagé la fourniture abondante de l'énergie aux [... ]...

"Nous attendons avec intérêt d'autres progrès par des voies légales ouvertes et transparentes qui permettront de réparer les torts que nous subissons depuis une dizaine d'années", souligne M. Cramer. De son côté, Richard Malka, avocat de l'entreprise a salué une "décision exceptionnelle et sévère".

A l'issue de l'arrêt, dans un communiqué transmis à Aminata.com, Dag Cramer, porte-parole de Nysco, un des actionnaires de BSGR s'est félicité de la décision. Selon lui, le gouvernement guinéen et Georges Soros ont financé une campagne de dénigrement "agressif" contre BSGR dans le but de lui retirer le permis d'exploitation du gisement de fer de Simandou.

Selon la décision officialisée le 5 septembre 2018 au Tribunal de grande instance de Versailles, le satirique est condamné à indemniser 50 000 euros à BSGR et à Beny Steinmeitz, régler les frais juridiques relatifs au dossier et faire publier un communiqué de démenti dans quatre journaux les plus lus en France.

