Congo-Kinshasa: Majorité présidentielle confiante, l'opposition conteste

Face à cela, l'opposition parait bien faible et peine à faire entendre son message. Et ceci d'autant plus que ses deux principaux candidats, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle.

"Jamais, jamais, tant qu'on est au pouvoir, et on le sera encore puisque l'opposition ne s'est pas préparée. Il faut oublier l'implication de la fameuse communauté internationale dans les processus électoraux comme envoyés spéciaux."

L'autre élément qui aggrave la méfiance est le refus d'accueillir des observateurs internationaux. Dans une interview qu'il a accordée à la télévision Congo Number one, le porte parole du gouvernement, Lambert Mende, s'est montré catégorique et sûr de lui.

La majorité présidentielle se dit confiante de gagner les élections prévues au mois de décembre. Mais l'opposition parle de son côté de processus non transparent, façonné et tronqué en faveur du candidat du pouvoir.

