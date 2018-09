Madagascar: Election présidentielle - La messe est dite

A présent, il va devoir utiliser les moyens de communication classique pour se mettre en valeur. Il aura le même temps d'antenne que les autres sur la télévision et la radio nationales, et il devra acheter des espaces publicitaires dans la presse. C'est donc maintenant que la campagne électorale va véritablement commencer.

Il ne pourra plus disposer des prérogatives de la puissance publique et ne se prévaudra plus des projets financés par les bailleurs de fonds. Il avait multiplié ces derniers temps les inaugurations qui lui avaient permis de dresser un bilan flatteur de son action à la tête de l'Etat durant ces cinq ans.

