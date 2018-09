Congo-Brazzaville: Centre hospitalier universitaire - Le conseil d'établissement tient sa vingt-troisième session

Les travaux se sont déroulés le 7 septembre à Brazzaville, sous la direction du directeur général, Jérémie Mouyokani.

Tous les délégués des différentes directions et services du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville, des syndicats (CSTC, CSC et Synamec) ont pris part aux travaux. Le procès-verbal de la vingt-deuxième session, le projet du rapport d'activités de l'année 2017, le plan d'action du CHU 2018, le budget exercice 2018, le compte administratif exercice 2017,le compte financier exercice 2017 et le projet d'établissement du CHU 2018-2022 ont été les points abordés au cours de la réunion.

Créé par loi n° 008 du 7 février 1987, le CHU est né des cendres de l'ancien hôpital général de Brazzaville. Placé sous la tutelle du ministère de la santé et de la population, il est un établissement public à caractère administratif et social doté d'une personnalité morale ainsi que d'une autonomie financière.

Il est devenu un CHU à l'issue de la signature d'une convention avec l'Université Marien-Ngouabi. Le but et les domaines de cette coopération portent sur les prestations de soins, la formation du personnel de santé et la recherche biomédicale.

Hôpital de référence de troisième niveau, il a pour vocation d'être un centre d'excellence en matière des soins tertiaires de qualité, d'accueillir les malades, de contribuer à la formation initiale et permanente du personnel médical et paramédical.

Notons que le conseil d'établissement, instance conseil auprès de la direction générale, travaille à l'amélioration des documents qui sont soumis au comité de direction qui est lui-même une instance de décisions.