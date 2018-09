Cote d'Ivoire: Abidjan média forum - La salle de l'hôtel ivoire en ébullition

La première édition d'Abidjan média forum ouvre ses portes dans les locaux de la salle de forum de l'Hôtel Ivoire.

La première édition d'Abidjan média forum ouvre ses portes dans les locaux de la salle de forum de l'hôtel Ivoire. Ce forum se tiendra sur deux jours, du vendredi 07 au samedi 08 septembre 2018.

Le Forum à pour président fondateur Mr, Alafé Wakili DG de l'Intelligent d'Abidjan.

Dans son discours d'ouverture, il remercie tous les participants et réitère un grand remerciement au parrain de la cérémonie, Amadou Gon Coulibaly premier ministre de la CI, représenté pour cette occasion par le ministre de la salubrité de l'environnement et du développement durable, Anne OULOTO.

Ainsi que le président de l'UNJCI Mr Moussa Traoré, Ganbotti Christian enseignants de formation éditorialiste, Directeur du centre de réflexion Afrique et partage.

Ainsi prend fin le discours du président fondateur.

Le Forum a pour thème : la liberté de la presse face aux enjeux de la rentabilité économique.

Thème 2: y'a t'il une vie après le journaliste??

50 exposants, 5.000 visiteurs venus de divers région du pays et d'ailleurs.

La représentante du Parrain Mme la Ministre souligne que le journaliste doit respecter la déontologie et l'éthique dans sa plume, elle encourage et félicite tous les participants venue d'ailleurs et les journalistes qui sont toujours à la recherche d'informations. Pour finir elle remercie la belle initiative du président fondateur.

C'est dans cette, ambiance se déroule la visite des stands avec une forte délégation accompagner des différents ministres.

Un panel qui suit son élan avec les différents intervenants notamment Mr, Honorat de Yadagne, ex dg de frat-mat, Dr Aïcha Diawara dg de ISTIC du Burkina fasso, Marwane Ben Yamhed Directeur de pub de jeune Afrique et Alain Fokar modérateur de ce panel journaliste à RFI.

Comme suite le programme du forum prendra fin avec les remises de distinction et de trophée, prestations théâtrale et chorégraphie sur les 15 années d'anniversaire de l'Intelligent d'Abidjan et enfin avec la clôture de spectacle.