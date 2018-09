Congo-Kinshasa: 25 membres des Sociétés civiles de Tshopo et Bas-Uélé formés sur la protection des civils

21 ans après le départ du maréchal Mobutu du pouvoir et l'avènement des « Kabilistes… Plus »

Sachez qu'un autre atelier similaire à l'intention des FARDC et de la PNC de la province de la TSHOPO et du Bas Uélé était prévu du vendredi 07 au samedi 08 septembre 2018.

Selon Serge AGOSSOU, officier en charge de la protection des civils au sein du Bureau Conjoint des nations unies aux droits de l'homme dans la grande Province Orientale, l'implication des différents partenaires, notamment la société civile, est plus qu'une nécessité dans la recherche des mécanismes pour recevoir des alertes et les informations liés aux incidents de protection des civils, en vue de trouver des solutions durables à cette préoccupation .

Parmi les modules développés figurent le rappel sur les droits de l'homme, le droit international humanitaire la mission du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'homme et la stratégie globale des Nations unies en matière de protection des civils ; de même que la contribution de la société civile à la mise en œuvre de droits et protection des civiles, la protection des enfants et femmes contre les violences et violations des droits de l'homme dans les zones de conflit.

Exposer le cadre légale de la protection des civils et de débattre de la situation de conflit armé qui sévit dans les provinces du Bas Uélé et de la Tshopo et

