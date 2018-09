Sénégal: Les juges - Des hommes politiques comme les autres !

opinion

L'intitulé volontairement provocateur de cette tribune va très certainement en faire bondir plus d'un et à plus d'un titre. D'abord parce que certains, notamment dans la corporation symbolisée par la figure de Thémis, prendront la comparaison comme une insulte, ensuite parce que la déesse grecque aux yeux bandés étant le symbole par excellence de l'impartialité, toute réflexion critique sur la justice constituerait aux yeux de certains, un crime de lèse-majesté. Or, la justice, instance critique par essence, de débat et d'argumentation, ne saurait se soustraire à ses propres procédures.

Les récents développements judiciaires dans l'affaire Khalifa Sall et le décret de révocation qui s'en est suivi, mais également les péripéties judiciaires des affaires Karim Wade, Imam Alune Badara Ndao, et bien d'autres, ne manquent pas d'interpeller le citoyen que nous sommes, sur une question qui nous semble fondamentale pour le devenir de notre pays : à quoi sert la justice ? Or, cette interrogation pose nécessairement la question du rapport de la justice au politique. Bien entendu, l'idée d'indépendance judiciaire, décrétée de manière incantatoire comme un principe gravé dans le marbre, ne peut que se porter en faux contre une association entre « justice » et « politique », principal argument des dénonciateurs d'une collusion entre les deux instances. L'idée répandue d'une justice neutre est fallacieuse et trompeuse pour la bonne et simple raison que le droit ne relève pas de l'immaculée conception ; il est produit par les hommes, qui décident d'y mettre le contenu qu'ils veulent.

Dans toutes les affaires judiciaires récentes, les débats médiatiques et les commentaires de rue, se sont résumés à enfermer les citoyens sénégalais, dans des questions autour de la légalité ou non des procédures ; comme si la justice et le droit ne comportaient qu'une dimension technique, réglementaire, décontextualisée et complètement neutre. Il faut souligner qu'il s'agit là d'une stratégie payante du chef de l'Etat et son ministre de la Justice car, force restant à la loi, même les pourfendeurs les plus virulents finissent par s'incliner. « C'est de bonne guerre ! » argueront les soutiens du pouvoir, pendant que d'autres crieront au scandale. Ce qui est certain, c'est que la justice ne saurait sous prétexte de neutralité, être amputée de son idéal politique ; ce dernier mot devant être pris dans son sens le plus noble.

En effet, la justice a une fonction éminemment politique ! Elle ne peut être réduite à sa simple nature d'outil et d'arsenal, manipulable à souhait pour défendre aujourd'hui une chose et son contraire le lendemain. Les plus cyniques diront que le droit n'est pas la justice ! Mais en réalité, le droit n'est rien sans la justice, car il est supposé en être l'expression. Aussi, la justice ne saurait être réduite à une instance uniquement normative, inféodée à l'exécutif, en lui servant sur commande des outils destinés à mettre en pratique ses desseins, même quand ceux-là sont contraires à l'essence de la justice. Au-delà des procédures et des décisions, la justice est également une histoire de sentiment, de ressenti, qui veut qu'une collectivité n'attend pas uniquement que la justice soit rendue, mais qu'elle soit vue, perçue et ressentie comme étant rendue. C'est un principe fondamental qui nous vient des États-Unis et qui a été repris par la cour européenne des droits de l'homme, selon lequel il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut qu'elle soit aussi vue, c'est-à-dire perçue comme étant rendue, « justice must not to be done, it must be seen to be done ! ».

Il faut convenir que dans l'affaire Khalifa Sall, malgré l'argument de la légalité des procédures, le ressenti de beaucoup de Sénégalais reste qu'il s'agit d'une condamnation injuste. Cette affaire ne peut manquer de poser la question de l'indépendance du parquet, c'est-à-dire des procureurs, qui faut-il le rappeler, sont placés sous l'autorité du ministère de la Justice et dont la nomination et la carrière dépend de l'exécutif. Les secrets de l'instruction sont aujourd'hui plus que jamais violés, avec des éléments d'enquête qui se retrouvent dans la place publique, alors que celle-ci suit son cours. Que n'a-t-on pas entendu de l'Imam Alune Badara Ndao, dépeint à travers la presse comme le plus vil des hommes ? Les preuves accablantes que l'on nous annonçait jusqu'à installer dans une grande partie de l'opinion publique, la conviction que cet homme était un monstre, ont finalement fondu au soleil comme peau de chagrin. Hélas pour lui, le mal est fait et ni le procureur, ni la presse qui l'ont traîné dans la boue, ne rendront jamais compte de leurs fautes. Heureusement pour lui et pour nous, qu'il y a dans ce pays des juges, dont le seul souci est de rendre la justice en leur âme et conscience, de manière équitable.

Oui, les juges sont des hommes politiques, non pas des professionnels de la politique, mais des professionnels de la justice. La justice dont ils sont les garants est à la fois un idéal moral, qu'un idéal social. Au titre de ce dernier, étant donné que ce qui est juste, c'est aussi ce qui est légal, ils accompagnent l'État à faire respecter la légalité. Toutefois, tout ce qui est légal n'est pas juste, comme en témoignent les camps de concentration, le système de l'apartheid, ou encore la ségrégation raciale aux États-Unis, qui étaient tous inscrits dans la légalité. Ils ont par conséquent l'obligation en plus de la légalité, de veiller à la fonction politique de la justice, en préservant la morale, l'équité et le bien commun.

D'aucuns ont longtemps pensé que c'est à l'État de veiller au bien commun et au respect de la morale ; ils ne peuvent être que déçus, car le but de l'Etat est la mise en œuvre des conditions de la reproduction économique. Cela est d'autant plus vrai dans un contexte où le libéralisme économique a fini de tisser sa toile dans toutes les parties du globe, décomplexant tous les anciens courants politiques, qui se sont quasiment tous convertis à sa doctrine. L'ironie de l'histoire sous nos cieux, où le must est désormais de se clamer libéral, c'est que c'est au nom de ce courant que nous avons été traités comme des sous-hommes durant des siècles et que nous continuons à subir nombre d'injustices.

La nouveauté, c'est que les mêmes causes qui sont à l'origine des inégalités sociales, de l'accroissement de la pauvreté, du malaise social, de la perte de croyance dans les politiques, à l'échelle du globe, produisent inexorablement les mêmes effets chez nous, avec une minorité d'individus issus de l'élite politico-économique, à qui le système politique et économique et malheureusement judiciaire, profitent le mieux. La raison économique est en train de prendre le dessus sur la raison politique et juridique, faisant de la justice un instrument et du droit un outil de traitement et de résolution de questions en apparences exclusivement techniques et suivant des objectifs d'efficacité et d'efficience.

C'est par ailleurs ce glissement qui explique la judiciarisation du politique que nous observons, avec un déplacement du traitement de questions qui en réalité, incombent à l'exécutif et au législatif, vers le judiciaire. Les manifestations d'une tendance à la subordination de la justice au pouvoir politique sont aujourd'hui indéniables, qu'elles s'inscrivent dans des législations de circonstance ou qu'elles résultent de la pratique. Parmi celles-ci, les plus inquiétantes sont peut-être, la criminalisation des actions et des opposants politiques, la création de juridictions ou de procédures d'exception, l'extension, y compris dans le domaine de l'action judiciaire, des pouvoirs de la police, directement soumise à l'exécutif politique, au détriment des magistrats, les atteintes délibérées aux droits de la défense, etc.

Pour toutes ces raisons, il est urgent que la justice retrouve son éthos, c'est-à-dire une institution souveraine, dont les principes qui fondent son action, ainsi que l'instrument qu'elle est chargée de mettre en œuvre, le droit, soient le dernier rempart des citoyens, face à toutes les dérives auxquelles ils assistent désarmés. Le Sénégal a connu de grands hommes qui ont consacré leur vie au triomphe de la justice, Isaac Foster (premier président de la cours suprême), Kéba Mbaye, Ousmane Ngoudiame, Abdoulaye Maturin Diop, Ibrahima Boye, Mouhamadou Moustapha Touré ; ce denier étant toujours parmi nous et à qui la république n'a pas assez rendu honneur.