Bénin: Procès en appel dans l'affaire des faux médicaments

La présidente rejette la mise en liberté provisoire et dit « non » de fait, à l'évacuation sanitaire, au grand dam des proches du jeune français qui trouvent ce temps de la justice béninoise bien long.

L'échange se poursuit et devient un peu technique. Ce sera la seule audition et, à la fin, l'avocat verse une pile de pièces au dossier.

L'audience a duré 1h 30 avec un seul temps fort, celui de l'audition du directeur de la Centrale d'achat de médicaments (CAME). La juge l'invite à la barre et l'interroge sur le fonctionnement du réseau.

Au Bénin, après un premier report, le procès en appel des sept responsables de sociétés grossistes qui assurent la distribution des médicaments dans le pays s'est tenu, vendredi 7 septembre, à Cotonou, six mois après leur condamnation par le tribunal de première instance de Cotonou. Ils avaient alors été condamnés à 4 ans de prison ferme, pour notamment « vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente ». Tout commence en décembre 2017 lorsque la police a saisi des dizaines de tonnes de médicaments dans des entrepôts appartenant à un député. C'est le début de l'affaire des faux médicaments qui rattrapera plus tard sept grossistes, accusés de faire du business avec le circuit parallèle.

