Djibouti: Personnalités politiques, militaires et chefs d'entreprises publiques djiboutiens seraient impliqués dans un trafic d'armes

Le rapport souligne que ce trafic d'armes se déroule sous le regard des puissances militaires, installées à Djibouti, dont la France, les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon. Mais ces pays préfèrent garder le silence. "Les nations occidentales, qui pourraient émettre des sanctions, ne peuvent pas le faire. Parce que sinon ce sera la Chine qui va prendre tout le territoire, toute l'économie", assureJean-Loup Shaal, président de l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. "D'autre part, Djibouti a un double langage, parce que Djibouti envoie une force en Somalie, Djibouti participe au ravitaillement des bateaux de la force antipirate. Donc Djibouti se donne une bonne image publique. Et tout se fait par en dessous."

Jean-Loup Shaal est président de l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti et il explique que Djibouti ne souhaite pas annexer le Puntland mais établir un contrôle durable sur cette région. "Ça arrange djibouti puisque cette région du nord-est de la Somalie - qu'on appelle souvent le Puntland - est plutôt en opposition avec le gouvernement actuel , avec les autorités somaliennes", selon-lui. "Si on peut parler d'autorités somaliennes puisqu'on sait qu'elles ont un pouvoir très limité dans le pays. Mais il y a un conflit, donc ça lui sert."

Ces armes arriveraient aussi en Somalie par le biais du contingent djiboutien au sein de l'AMISOM, la Mission de l'Union africaine en Somalie. "Nous avons identifié un nombre de leaders politiques au sein du gouvernement et dans l'armée et même des chef d'entreprises publiques qui facilitent, financent ou coordonnent le transport de ses armes, venant du Yémen ou de la Chine, vers des foyers de tension en Afrique", raconte Robert Besseling, le directeur exécutif de E.X.X Africa.

De hautes personnalités politiques, militaires et des chefs d'entreprises publiques djiboutiens seraient impliqués dans un trafic d'armes, selon un rapport de E.X.X Africa, une société spécialisée dans l'analyse des risques politiques et économiques en Afrique. Il s'agit d'armes venant du Yémen et de la Chine pour alimenter des conflits dans la Corne de l'Afrique.

