Angola: Dos Santos quitte les commandes du MPLA

Mais le succès de cette lutte acharnée contre la corruption dépend fortement des mouvements au sein du parti. Emanuel Matondo, journaliste angolais résidant en Allemagne pense que "s'il est vraiment sincère dans sa lutte contre la corruption, Lourenço doit alors envoyer en prison plus de la moitié des membres de son parti ! Le conflit va se jouer maintenant en dehors du parti gouvernemental car il y a une aile de supporteurs de dos Santos qui est très puissante au sein du MPLA et aussi une majorité qui a tendance à plutôt soutenir les actions de Lourenço."

"Il est clair qu'il y a un tournant. Il est clair qu'il y a une envie de changer quelque chose, tout au moins en ce qui concerne le tissu politique et la gouvernance du parti au pouvoir. Naturellement que la société civile, les journalistes, les écrivains, etc... sont prudents. Mais cela est intéressant et c'est un bon signe pour un nouveau départ", ajoute Ondjaki.

La fille de l'ex-président, Isabel dos Santos, est présentée comme la femme africaine la plus riche. Or un enfant angolais sur trois souffre de troubles de croissance liée à la sous alimentation.

