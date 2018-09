Congo-Kinshasa: A Kinshasa, l'opposition congolaise promet un calendrier d'action commune

Juste après cette réunion cependant, Félix Tshisekedi a réuni ses militants pour lancer une collecte de fonds en vue de sa campagne pour la présidentielle. Et en a profité pour « lancer un appel de confiance » à ses camarades de l'opposition qui ne pourront pas se présenter, leur promettant de continuer « le combat en leur nom » et de « diriger avec eux en cas d'élection ».

Mais c'est en Europe que les discussions les plus stratégiques pourraient avoir lieu. C'est là que se trouvent Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi doit donc s'y rendre sous peu pour les rencontrer.

Ce n'est qu'une étape, mais les opposants réunis à Kinshasa ont promis de publier sous peu un calendrier d'action commun, pour obtenir notamment l'abandon de la machine à voter et la révision du fichier électoral, jugé « corrompu ». Deux conditions sine qua non, selon eux, pour une élection acceptable.

Réunion de concertation de l'opposition congolaise, vendredi 7 septembre 2018 à Kinshasa. La première depuis que la Cour constitutionnelle a notamment invalidé les candidatures de Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito. A l'invitation de Félix Tshisekedi se sont retrouvés la secrétaire générale du MLC de Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu et des représentants de Moïse Katumbi. Personne en revanche pour représenter Vital Kamerhe et Adolphe Muzito, tous deux en déplacement. A la sortie les participants ont promis de publier sous peu un calendrier d'action commune.

