Afrique: CAN 2019 - Douche froide pour le Ghana au Kenya

Pour le Ghana, qui a joué avec Atsu et Waris, mais toujours privé des frères Ayew et d'Asamoah Gyan, écartés, il faudra rebondir lors de la prochaine journée face à la Sierra Leone.

Grand favori du groupe F et vainqueur convainquant de l'Ethiopie lors de la première journée (5-0), le Ghana est tombé au Kenya (1-0) samedi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. C'est une grosse surprise pour les Black stars et un énorme exploit pour le Kenya, 112e nation dans le dernier classement Fifa. Les protégés du sélectionneur Français ont battu ceux de James Kwesi Appiah grâce à un but contre son camp du défenseur Nicholas Opuku (40e) qui a trompé son gardien sous la pression de l'attaquant Michael Olunga.

La première surprise de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 est venue du Kenya où les Harambee stars ont battu le Ghana (1-0). L'équipe du Français Stéphane se relance dans la course à la qualification.

