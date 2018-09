Congo-Kinshasa: Militants de Filimbi emprisonnés en RDC - Le rappel à la loi de leur avocat

« Ils ont été poursuivis et arrêtés pour avoir défendu la Constitution qui demandait à ce que le président Kabila ne se représente pas, chose qui a été faite, et nous estimons qu'il est injuste qu'ils passent encore plusieurs semaines sans connaître quelle est la décision qui leur est réservée, surtout que nous sommes convaincus qu'ils devront être acquittés ».

Rappelons que Carbone Beni, Grâce Tshionza, Cédric Kalonji, Mino Momponices et Palmer Kabeya avaient été arrêtés alors qu'ils sensibilisaient autour de la marche du 31 décembre 2017 initiée par le Comité Laïc de Coordination. Le parquet a requis une peine de trois ans de prison, pour offense au chef de l'État, publication des écrits subversifs et incitation à la désobéissance.

« Nous demandons que la décision soit rendue, martelle Me Jacquemin Shabani, avocat des militants de Filimbi arrêtés en décembre 2017. Nous sommes inquiets parce que ça traîne en longueur. Or, il nous avait été promis qu'elle serait rendue dans les délais de la loi, les délais de la loi sont extrêmement dépassés».

