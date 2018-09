Afrique: Elim CAN 2019 - Le Burundi tient en échec le Gabon à Libreville

Petit à petit, le Gabon se dirige vers les élections législatives et locales jumelées dont… Plus »

Résultat, les Burundais pointent au moins provisoirement en tête du groupe C, avec 4 points. Loin donc du Gabon qui ne compte qu'1 point avant les troisième et quatrième journées et une double confrontation face au Soudan du Sud, en octobre 2018.

Le Gabon revient dans la partie grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant d'Arsenal profitait d'un superbe extérieur du pied de Mario Lemina pour arracher l'égalisation (75e) et fêter dignement son premier match au pays depuis la CAN 2017.

Un but inscrit par Saido Berahino. L'ex-espoir du football anglais, qui a récemment opté pour son pays de naissance, a en tout cas réussi ses grands débuts avec les Hirondelles. Un dribble lui a permis de se mettre en position de tir et de tromper ainsi Didier Ovono, le portier adverse.

