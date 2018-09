Congo-Kinshasa/Liberia: Elim CAN 2019 - Florent Ibenge reste méfiant face au Libéria

« C'est une équipe qui a changé. Au niveau mental, elle jouera son va-tout. Une équipe qui a perdu son premier match au Zimbabwe. Elle sait que si elle tombe, ce sera peut-être fini pour elle. Une équipe qui va jouer devant son président et quel président... Georges Weah. Il va laisser ses obligations pour assister au match. Avec ça, les joueurs seront super motivés. Il y a également un changement d'entraineur avec le départ de James Debbah et un autre qui vient d'arriver, cela peut jouer aussi dans la balance », a déclaré Florent Ibenge à la direction de la communication de la Fédération Congolaise de Football Association (Fecofa).

Les Léopards de la RDC se préparent depuis quelques jours à Monrovia, où ils affronteront le Libéria en marge de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Même sans Bolasie, Kebano entre autres, la RD Congo part favorite de son duel contre le Libéria à Monrovia. Mais les Léopards seront mis à l'épreuve. Puis qu'il s'agira du premier match officiel de l'année, l'équipe congolaise devra se montrer plus solidaire et afficher une bonne image.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.