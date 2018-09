Congo-Kinshasa: L'UNC de V. Kamerhe sort du silence et assure l'opposition de son soutien

interview

Étrangement discret ces derniers temps, absent d'une réunion de l'opposition vendredi, l'UNC de Vital Kamerhe sort de son silence aujourd'hui pour assure qu'il soutient toutes les actions de l'opposition. Ses dirigeants n'ont tout simplement pas été informés de la tenue de la dernière réunion, nous explique Jean-Baudouin Mayo Mambeké, député et secrétaire général de l'UNC, Union pour la nation congolaise.

« C'était une omission, un malentendu. Nous n'avons pas été là parce que nous n'étions pas informés ».

RFI: Sinon, vous auriez été présent ?

« Bien sûr. Parce que nous jouons à fond la carte de l'unité de l'opposition ».

RFI: on vous a peu entendu depuis le 24 août. Est-ce qu'il y avait une volonté de garder le silence en attendant de voir ce qui se passait ?

« Bien sûr. Il faut d'abord lire tous les tableaux avant de commenter. On n'avait donc pas à faire des supputations. Pour bien observer les choses, on a beaucoup plus besoin des yeux que de la bouche ».

RFI: est-ce que vous êtes prêt à vous associer au futures actions décidées par l'opposition ?

« Bien évidemment. La prochaine réunion est programmée pour lundi à 11 heures, d'après ce qui m'a été dit et nous essaierons (d'y être). Ce sont nos amis, il n'y a pas de problèmes entre nous. Nous disons non à la machine à voter, nous disons non à l'insécurisation, nous disons non aux enrôlés sans empreinte. Nous avons le même discours ».

L'ex-Premier ministre Adolphe Muzito, également a l'étranger, explique lui qu'il n'a pas eu le temps de s'organiser pour assister à la réunion de vendredi mais qu'il s'associe pleinement à la démarche de l'opposition. Il a discuté plus tôt dans la semaine à Bruxelles avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi.