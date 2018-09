Cote d'Ivoire: Financement - Afreximbank et la Banque chinoise de développement signent un accord de facilité de crédit de 282,5 milliards FCFA

Cet appui sera également utilisée pour aider les intermédiaires de financement du commerce d'Afreximbank à fournir un financement à moyen et long terme pour des sous-projets dans divers secteurs, notamment l'énergie, les télécommunications, les transports, l'agriculture etc.

La Banque chinoise de développement (Cdb) a signé le jeudi 6 septembre à Changsha (Chine), un accord prévoyant une facilité de 282,5 milliards Fcfa (500 millions de dollars) à la banque africaine d'import-export (Afreximbank), en marge du forum sino-africain, les 3 et 4 septembre, selon un communiqué d'Afreximbank dont Fratmat.info a reçu copie.

Cet appui sera également utilisée pour aider les intermédiaires de financement du commerce d'Afreximbank à fournir un financement à moyen et long terme pour des sous-projets dans divers secteurs, notamment l'énergie, les télécommunications, les transports, l'agriculture etc.

L'accord a été paraphé par Benedict Oramah, président d'Afreximbank et Zheng Zhijie Liu, vice-président et président à Changsha.

«Cette collaboration renforce notre capacité à réaliser notre mandat et permet à Afreximbank et à Cdb d'atteindre des résultats de développement importants en Afrique», a déclaré le président Oramah. Qui a par ailleurs ajouté : «Nous cherchons activement à stimuler le développement de l'Afrique en collaborant avec des partenaires pour soutenir la création d'emplois, l'accroissement des activités économiques et l'augmentation des recettes fiscales pour les gouvernements résultant d'activités commerciales accrues entraînant une augmentation des bénéfices et de la rentabilité».

Le patron de la banque panafricaine a indiqué que cette facilité contribuerait à la promotion du commerce Sud-Sud, en particulier entre la Chine et l'Afrique, tout en fournissant un financement à long terme qu'Afreximbank transférerait à ses clients.Zheng Zhijie a pour sa part souligné qu'en tant qu'institution de financement du développement du gouvernement chinois, la Cdb avait toujours fait de la promotion de la coopération Chine-Afrique au centre de ses activités internationales. A l'en croire, depuis 2006, la Cdb a fourni plus de 50 milliards de dollars pour près de 500 projets dans 43 pays. « Ces fonds ont servi à financer un grand nombre de projets clés dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des minéraux, des télécommunications, de l'agriculture, etc », a-t-il poursuivi.