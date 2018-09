Burkina Faso: Le président promet d'en finir avec les attaques dans l'Est

Tout en demandant aux Burkinabè de soutenir leurs forces armées et d'éviter de saper leur moral, le président Roch Marc Christian Kaboré promet des mesures pour assurer la prise en charge des familles des soldats tués ou blessés et invalides. « C'est clair que nos forces armées sacrifient leurs vies pour la nation. Il est tout à fait normal que la nation, même si nous ne pouvait ressusciter personne, leur soit reconnaissante », a-t-il souligné.

« Je voudrais dire que nous assistons à une vaste opération de déstabilisation du Burkina Faso. C'est pour cela que des dispositions urgentes seront prises les prochains jours pour parer à cette situation et rétablir la sécurité dans cette zone, a assuré le président burkinabè. Nos forces armées vont travailler à reprendre toute cette zone, tout en continuant à sécuriser les zones du Sahel et les autres zones également du Sud-Ouest. »

Dès son retour de Chine, le président burkinabè Roch March Christian Kaboré a présidé samedi 8 septembre une session du conseil national de la défense, avec pour but de trouver des solutions à la recrudescence des attaques dans les régions de l'est et du sud-ouest du Burkina Faso. A l'issue de la réunion, le président Kaboré a assuré que les forces armées mèneront des opérations de reconquête des forêts de l'Est dans les prochaines semaines.

