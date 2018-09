Congo-Brazzaville: Sixième arrondissement de Brazzaville - La population préoccupée par l'insécurité

La mesure appliquée déjà en Ouganda ( officiellement depuis le 1er juillet dernier), au Tchad et au… Plus »

Prenant la parole à son tour, Jean-Claude Ibovi a, dans un style direct, déclaré: « Nous sommes à la veille du budget 2019, il fallait venir prendre les préoccupations de la population afin de les mettre à la disposition du gouvernement. J'ai entendu toutes vos préoccupations. Vous savez aussi que c'est depuis dix ans que nous sommes ensemble. Je suis venu vous rencontrer, parce que je tenais à vous écouter. Avec la situation que nous traversons, il faut être courageux pour rencontrer ses mandants. Si on n'arrive plus à accompagner la population, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de moyens, soyons réalistes. La situation du pays est difficile ».

« La question est-elle vue par les chefs de zone, de bloc », s'est-il interrogé avant d'ajouter: « Nous ne sommes pas contre ces personnes, nous ne les chassons pas non plus mais il faut que celles-ci soient rigoureusement contrôlées, parce qu'il y a aujourd'hui un problème d'insécurité dans cette zone ».

