Somalie: Crise entre le gouvernement fédéral et les Etats régionaux somaliens

Dans la Corne de l'Afrique, les dirigeants de l'Erythrée, de l'Ethiopie et de la Somalie ont signé un… Plus »

Les Etats régionaux somaliens demandent une solution qui rétablisse la confiance entre les différentes parties. Les tensions entre gouvernement fédéral et Etats membres ne sont pas nouvelles en Somalie. La Constitution n'est pas claire sur la mise en oeuvre du fédéralisme, et il n'y a jamais eu d'accord sur l'application concrète de ce système politique dans le pays.

Le communiqué de quatre pages présente une longue liste de doléances: interférences dans les affaires régionales et tentatives de déstabilisation, alors que plusieurs élections locales sont prévues d'ici 2020 ; partage insuffisant des revenus nationaux et de l'aide internationale ou encore échec de la sécurisation du pays...

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.