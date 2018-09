Congo-Brazzaville: Alphabétisation - Le Congo veut appliquer le slogan « Il n'est jamais trop tard pour apprendre »

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a annoncé, dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la 52e Journée internationale de l'alphabétisation, des mesures de lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme.

La journée est célébrée le 8 septembre sur le thème« Alphabétisation et développement des compétences ». Selon le ministre de l'enseignement général, il s'agit d'un moment important qui enseigne que le développement des compétences représente d'importants enjeux pour l'ensemble des professionnels mais aussi pour les personnes sans emploi souhaitant élargir leur champ d'opportunités. « Tout individu, quels que soient son niveau de formation initiale et son poste de responsabilité peut viser à améliorer l'efficacité professionnelle ; améliorer la maîtrise d'une langue; développer ses compétences managériales; maintenir à jour ses compétences techniques; obtenir un diplôme; élargir sa palette de compétences pour gagner en performance », a martelé Anatole Collinet Makosso dans le message du gouvernement, précisant que le Congo adhérait à cet engagement international, en consentant des efforts afin que l'éducation transforme les vies.

La preuve irrécusable de ces efforts est, a-t-il rappelé, apportée par un certain nombre d'actions, de projets et de programmes. Il s'agit, entre autres, du renforcement des capacités et du développement des compétences des jeunes adolescents non scolarisés et déscolarisés ainsi que ceux en difficulté scolaire. Il y a aussi la production des manuels de français, de mathématiques et du guide des compétences de vie courante en éducation non formelle. A cela, s'ajoutent les sessions de formation en alphabétisation fonctionnelle numérique des jeunes filles-mères de Brazzaville et celles des jeunes filles et femmes du département du Pool, prévue courant septembre. « Il va sans dire qu'aujourd'hui, la notion d'alphabétisation dépasse le seul apprentissage des savoirs de base tels qu'ils sont dispensés aux enfants à l'école primaire ou aux adultes n'ayant jamais été scolarisés. Il nous revient d'élaborer une approche holistique de l'éducation et de la formation qui génère des valeurs, des attitudes et des comportements aboutissant à des sociétés pacifiques et démocratiques », a-t-il poursuivi.

Le ministre a également annoncé la mise en œuvre des mesures consistant à développer des programmes spécifiques et à élaborer des plans nationaux d'éducation. En effet, ces programmes et plans nationaux intégreront, a-t-il précisé, les aspects de la culture de lutte contre les antivaleurs, le respect des droits de l'homme, la culture de la non-violence, de la tolérance, l'égalité des sexes, la participation démocratique, la compréhension interculturelle, la diversité culturelle et linguistique.

« Toutes ces actions d'alphabétisation et de rescolarisation permettront de réduire considérablement les taux de décrochage scolaire, d'analphabétisme et d'illettrisme de la population congolaise. Nous osons croire, qu'à travers ce message, tous nos compatriotes, jeunes garçons et jeunes filles, hommes et femmes adultes, professionnels ou non professionnels seront individuellement et collectivement intéressés à cette offre d'éducation afin d'appartenir à la famille de contribuables durables du développement économique », a conclu le ministre.

Notons qu'en prélude à la célébration de cette journée, le gouvernement a organisé une semaine nationale de l'alphabétisation sur le thème « Mobilisation de la population sur la problématique de l'intégration sociale et professionnelle des jeunes, adolescents déscolarisés et adultes analphabètes ». Une occasion pour la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de sensibiliser des Congolais. Ainsi, trois centres avaient été retenus à Brazzaville, notamment le Centre de rescolarisation et d'alphabétisation de l'école primaire de Moukondo ; l'école Saboukoulou à Ouenzé et l'école Loango Marine de Kinsoundi, dans le premier arrondissement, Makélékélé.