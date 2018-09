Congo-Brazzaville: Stade Denis-Sassou-N'Guesso - Jean-Michel Mbono annonce la rouverture pour la saison prochaine

Revêtu de sa nouvelle pelouse en matière synthétique, le stade de Dolisie, fermé depuis une année, a fait l'objet de toutes les attentions de la part du président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) qui vient de le visiter récemment.

Le stade Denis-Sassou-N'Guesso est en train de revêtir sa plus belle robe avec la pelouse synthétique qui y est posée. Les travaux sont presque finis et il ne reste que quelques retouches avant sa rouverture. « Nous sommes à l'étape des granulés. Bientôt on finira le travail. Il ne resterait que le système d'arrosage. Le granulé c'est pour amortir les chutes sur le terrain. Il évite aux joueurs de recevoir les coups après une chute. Le système d'arrosage est prévu. Il sera bientôt effectif. C'est juste pour éviter la chaleur pendant le match », a expliqué l'un des techniciens au président de la Fécofoot.

« J'ai constaté que les travaux sont terminés. L'AC Léopards et d'autres équipes de Dolisie ne vont se produire dans ce stade qu'à partir de la saison prochaine. Pour l'instant, les Léopards doivent continuer à jouer leur match à Madingou », a souligné Jean-Michel Mbono aux responsables de la Ligue du Niari et au directeur départemental des Sports lors de sa visite le 5 septembre. Le président de la Fécofoot est revenu sur la promesse qu'il avait faite aux Léopards lorsqu'ils avaient remporté, le 25 novembre 2012, la 9e Coupe africaine de la Confédération devant le Djoliba AC du Mali.

« Le 25 novembre 2012, ce stade a abrité la finale de la Coupe de la Confédération sous le président Issa Hayatou, à l'époque président de la CAF et vice-président de la Fifa. Les Léopards ont joué après la pluie. Après le match, ils avaient remporté le trophée. Mais la seule chose que nous avions demandée à la Fifa et à la CAF était de savoir s'il était normal qu'un champion d'Afrique puisse continuer à jouer dans un bourbier. Et la promesse a été faite que le champion doit avoir un terrain normal pour continuer. Aujourd'hui, la Fifa a tenu sa promesse », a-t-il signifié.

Outre la finale de la Coupe de la CAF, ce stade, selon lui, a une histoire. Il lui rappelle aussi des vieux souvenirs de 1967 lors du championnat national première édition. L'Etoile du Congo au grand complet avec les Gavot, Lumumba, Ousmane Souris, Kargu, Batoukeba, Lamine, Ekoko, Boukaka et lui-même Mbono avait perdu 0-1 contre les Léopards. Mais le match retour disputé à Brazzaville avait permis aux Stelliens d'étaler toutes leurs forces en infligeant aux Léopards 8-0. Jean-Michel Mbono a attribué la contre-performance de l'Etoile du Congo à cette époque à l'état du terrain.

Sécuriser l'infrastructure

Une fois le terrain installé, Jean Michel Mbono a rappelé les problèmes d'utilisation. « C'est un terrain synthétique. Il n'a pas besoin des kermesses, des prières. Si vous voulez le faire, laissez nous l'aire de jeu tranquille, faites-le dans les tribunes. Il est réservé pour le bon football et de qualité ».

Le directeur départemental des Sports s'est dit soulagé de la réalisation de l'ouvrage qui, selon lui, réglera en partie les problèmes d'utilisation. « L'abondance des activités dans cette pelouse naturelle posait problème. Même le meilleur jardinier ne pouvait pas rattraper l'entretien de cette pelouse », a déclaré Joseph Kimbatsa. Il a souhaité que la Fécofoot et le ministère des Sports et de l'éducation physique créent les conditions pour sécuriser cette pelouse.

« La pelouse est ceinturée par une piste d'athlétisme circulaire. Or la terre de Dolisie est argileuse et de couleur rouge (... ) La boue ne rime pas avec la pelouse synthétique. Dans une période de pluie, les joueurs peuvent trainer la boue sur la pelouse. Nous devons créer les conditions pour entretenir cette pelouse en prenant l'exemple du stade de Madingou. Dans ce stade, il n'y a pas de tartan. La piste du stade de Madingou est revêtue d'un caillage très fin. Ce caillage, si nous le plaçons tout autour de la piste, nous allons sécuriser la pelouse », a-t-il souhaité.