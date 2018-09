Togo: Dans le viseur, 4/5 des sièges à l'hémicycle !

Publié le vendredi 7 septembre 2018, par Gabinho

Sauf revirement de dernière minute et conformément à la prescription de la CEDEAO, les Togolais, du moins ceux qui sont d'avis qu'il faudra renouveler au plus vite l'Assemblée nationale, iront aux urnes le 20 Décembre prochain. Si des partis de l'opposition togolaise, surtout ceux au sein de la C14 continuent de réclamer les réformes avant toute élection, à UNIR, on est à fond dans la précampagne.

Hier jeudi encore, c'est le Mouvement de la Jeunesse UNIR (MJU) qui était en, séance avec les jeunes militants de la formation politique Union pour la République (UNIR). Intitulée « Implication des jeunes dans le processus électoral », cette rencontre à laquelle ont pris part des députés et cadres du parti au pouvoir dont le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, et de la Réforme administrative, Gilbert Bawara, a été l'occasion pour le bureau national de ce mouvement de jeunes militants du parti de Faure Gnassingbé, d'informer les jeunes de la préfecture du Golfe sur les enjeux des élections législatives du 20 décembre prochain. Ainsi, ces jeunes militants ont été informés des critères des candidatures et des accompagnements qui seront réservés par le parti UNIR aux jeunes pour encourager leur participation à ce scrutin qui devra permettre le renouvellement de l'Assemblée nationale togolaise dont le mandat est arrivé à terme depuis mi-août dernier.

Cette rencontre a été l'occasion pour le Délégué en charge de la mobilisation et des affaires électorales du MJU, Noël De Poukn, de préciser que « le Président de notre grand parti accorde une grande importance à la jeunesse et il se bat pour que la jeunesse soit au centre du développement de ce pays. C'est pour ça qu'il encourage les candidatures des jeunes. Le parti a ouvert depuis quelques jours les candidatures pour que tous ses membres ayant 27 ans au moins puissent se manifester pour les élections législatives ».

Fixant les esprits autour de cette rencontre, le Délégué Adjoint à la mobilisation et aux affaires électorales du MJU, Sampo Alandja, a informé de ce que, « depuis la session des Chefs d'Etat et de gouvernement le 31 juillet dernier, une date pour les élections législatives dans le pays a été fixée qui est le 20 décembre 2018. C'est une date butoir pour nous parce que ces élections représentent un enjeu stratégique pour notre parti. Nous devons conforter notre majorité actuelle à lui apportant au moins les 4/5 des sièges. Donc il était question pour nous à travers cette rencontre d'informer les jeunes sur leurs rôles dans ce processus ».

